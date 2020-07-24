Политика

11:22 24.07.2020

Разумков считает целесообразным принять закон об оппозиции на следующей сессии

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Разумков считает целесообразным принять закон об оппозиции на следующей сессии

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывается за принятие законопроекта об оппозиции осенью.

"Я считаю, что было бы правильно на следующей сессии, осенью возможно, если все будет хорошо, принять этот законопроект (законопроект об оппозиции – ИФ)", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в пятницу.

По его словам, данный вопрос существует уже много лет.

"К сожалению, в свое время вопрос об оппозиции куда-то исчез из Регламента Верховной Рады. Был отдельный раздел, сегодня его нет, и я думаю, что это надо унормировать", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что такой закон должен быть.

Теги: #оппозиция #рада #разумков
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