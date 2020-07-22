Украина с 1 августа открывает "безвиз" для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Соответствующий указ №289/2020, датированный 21 июля, обнародован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня его опубликования.

"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней. Кабинету министров Украины принять меры, истекающие из настоящего указа", - говорится в тексте документа.