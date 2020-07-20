Политика

20:02 20.07.2020

Британия приостанавливает соглашение с Гонконгом об экстрадиции

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Британия приостанавливает соглашение с Гонконгом об экстрадиции

Лондон в связи с принятием в КНР Закона о национальной безопасности Гонконга принял решение немедленно приостановить действие соглашения с Гонконгом об экстрадиции, объявил в понедельник в палате общин британского парламента глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы (с другими министрами - ИФ) согласились тотчас же приостановить действие договора об экстрадиции на неопределенной срок", - приводит слова Рааба издание The Guardian.

Также министр заявил, что это решение останется в силе, пока Лондон не получит гарантии отсутствия злоупотреблений из-за Закона о нацбезопасности Гокнонга по отношению к лицам, экстрадируемым из Великобритании в Гонконг.

Рааб повторил позицию Лондона, согласно которой Закон о нацбезопасности Гонконга является нарушением Объединенной китайско-британской декларацией 1984 года о передаче Гонконга под суверенитет КНР.

В свою очередь The Guardian напоминает, что ранее соглашения об экстрадиции с Гонконгом были приостановлены США, Канадой и Австралией. При этом у Великобритании нет договора об экстрадиции с материковым Китаем.

Кроме этого, Рааб заявил, что Лондон распространяет на Гонконг действие эмбарго на поставки оружия в КНР, введенного после событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь: в частности, речь идет об амуниции типа дымовых гранат, которые силы безопасности могут использовать против протестующих в Гонконге.

Глава МИД Великобритании упомянул и о планах Лондона дать возможность для 3 млн жителей Гонконга поселиться в Британии, а впоследствии получить подданство: по словам министра, подготовка к этому процессу завершится в начале 2021 года.

В то же время Рааб подчеркнул, что Лондон не добивается конфронтации с Китаем и хочет строить с ним конструктивные отношения, однако не может игнорировать возникающие в отношениях стран проблемы.

Закон "О национальной безопасности Гонконга был принят в Пекине Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей и вступил в силу 30 июня. Он предусматривает различные сроки тюремного заключения за призывы и действия, направленные на провозглашение независимости Гонконга.

Этот закон вызвал резкую критику в США и на Западе, где Пекин обвинили в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.

В прошлый вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, ограничивших свободы Гонконга. Он пояснил, что помимо закона, переданного ему на подпись Конгрессом, речь идет об указе, отменяющем привилегированное отношение Вашингтона к Гонконгу. В частности, это приведет к прекращению торговых преференций и к прекращению передачи туда американских технологий.

Теги: #приостановка #китай #экстрадиция #британия
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