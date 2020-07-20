Политика

16:52 20.07.2020

Украине важно продолжать эффективное сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми партнерами - Зеленский

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Украине важно продолжать эффективное сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми партнерами - Зеленский

Украине важно продолжать эффективное сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми партнерами - Зеленский

Киев. 20 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украине важно продолжать эффективное сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими финансовыми партнерами.

"Важно продолжать эффективное сотрудничество с нашими партнерами: с Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими финансовыми мощными партнерами Украины", - сказал он во время представления нового главы НБУ Кирилла Шевченко в понедельник.

Теги: #зеленский #всемирный_банк #украина #мвф
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