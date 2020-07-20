Разговоры о притеснениях или желании изменить закон о языке часто манипулятивны - Разумков

Многие из тех, кто говорят о притеснениях или желании изменить закон "О функционировании украинского языка как государственного", занимаются манипуляцией, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе итоговой пресс-конференции в парламенте.

"Несмотря на реакцию, я позицию менять не буду, не менял ее раньше и не буду менять сегодня. Я считаю, что любые законы должны работать на пользу всего украинского общества. Это касается культуры, языка, обороны, социальной защиты", - сказал Разумков, отвечая на вопрос журналиста.

Спикер парламента отпарил внимание на выводы ряда международных организаций по этому закону. "Я также с большим уважением отношусь к позиции наших международных партнеров, когда она озвучена по любым вопросам, а не выборочно, как к этому относятся наши коллеги. Если вы вспомнили об этом законе ("О функционировании украинского языка как государственного – ИФ"), то мы можем посмотреть на реакцию и Венецианской комиссии, и ОБСЕ, и Совета Европы, и ООН", - добавил председатель Верховной Рады

"Сейчас много кто занимается манипуляцией, говоря о притеснениях или желании что-то изменить. Единственным государственным языком в Украине является украинский. Я думаю, что тут вопрос не поднимался, не поднимается и подниматься не будет, но если мы говорим о защите интересов всех граждан, то нужно исходить именно из этой позиции", - сказал Разумков.