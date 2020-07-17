Политика

12:11 17.07.2020

"Слуга народа" начала сбор подписей за проведение внеочередной сессии Рады на следующей неделе

1 мин читать
"Слуга народа" начала сбор подписей за проведение внеочередной сессии Рады на следующей неделе

Парламентская фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за проведение внеочередной сессии на следующей неделе, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"Фракция "Слуга народа" инициирует проведение внеочередной сессии 21 июля. Символичная для нас дата – ровно год со времени парламентских выборов… начали сбор подписей", - написала Кравчук в Фейсбуке в пятницу.

Народный депутат опубликовала также скан бланка для подписей народных депутатов с предлагаемой повесткой дня.

В повестку дня депутаты предлагают внести 20 вопросов, в том числе проекты законов об оборонных закупках (повторное второе чтение), о разведке (второе чтение).

Теги: #верховная_рада #кравчук #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:15 17.07.2020
На внеочередной сессии Рады 21 июля могут быть рассмотрены законопроекты об инвестнянях и рынке электроэнергии - Мошенец

На внеочередной сессии Рады 21 июля могут быть рассмотрены законопроекты об инвестнянях и рынке электроэнергии - Мошенец

10:54 17.07.2020
Законопроект Бужанского об изменениях в закон об образовании в части языка, скорее всего, не будут рассматривать в Раде в пятницу - нардеп Мошенец

Законопроект Бужанского об изменениях в закон об образовании в части языка, скорее всего, не будут рассматривать в Раде в пятницу - нардеп Мошенец

10:16 17.07.2020
Митинг в защиту украинского языка проходит под стенами Рады

Митинг в защиту украинского языка проходит под стенами Рады

20:55 16.07.2020
Участвовавшие в праймериз "Слуги народа" не будут самовыдвигаться

Участвовавшие в праймериз "Слуги народа" не будут самовыдвигаться

20:35 16.07.2020
Победителем праймериз фракции "Слуга народа" среди кандидатов в мэры Киева стала нардеп Верещук

Победителем праймериз фракции "Слуга народа" среди кандидатов в мэры Киева стала нардеп Верещук

20:03 16.07.2020
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого I степени - указ

Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого I степени - указ

15:15 16.07.2020
Верещук является наиболее реальным кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" – источник

Верещук является наиболее реальным кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" – источник

14:20 16.07.2020
Профильный комитет ВР рекомендовал принять в целом законопроект об отнесении требований НБУ по кредитам рефинансирования к 5-й очереди кредиторов

Профильный комитет ВР рекомендовал принять в целом законопроект об отнесении требований НБУ по кредитам рефинансирования к 5-й очереди кредиторов

13:54 16.07.2020
Рада 349 голосами продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022г

Рада 349 голосами продлила мораторий на взыскание по валютным ипотечным кредитам до 2022г

13:16 16.07.2020
Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Рада назначила Уруского вице-премьером Украины-министром по вопросам стратегических отраслей промышленности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии - глава МИД

Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

Зеленский: шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии, Украина делает все для наступления справедливого мира в ее понимании

Зеленский: декларацию о государственном суверенитете в 1990 году поддержали депутаты из разных уголков Украины и с разными взглядами, но с единой целью

Верещук является наиболее реальным кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" – источник

ПОСЛЕДНЕЕ

Военный медик, погибший на Донбассе, был гражданином Эстонии - глава МИД

Великобритания в годовщину трагедии рейса MH17 призывает Россию к полноценному сотрудничеству для установления справедливости

РФ должна быть привлечена к ответственности за трагедию MH17 и почувствовать международную силу права – Порошенко

Путин объявил масштабную внезапную проверку боеготовности войск и флотов

Украина намерена активизировать сотрудничество с ЮНЕСКО по решению проблем Крыму - Минкультуры

Зеленский: Суд по делу катастрофы рейса MH17 обещает стать одним из крупнейших за последние десятилетия, справедливость должна восторжествовать

США в шестую годовщину крушения боинга MH17 США призывает РФ сотрудничать со следствием для установления виновных в гибели людей

Зеленский поздравил Меркель с днем рождения и поблагодарил за поддержку Украины на международной арене

Саммит ЕС соберется в Брюсселе в условиях непреодоленных финансовых разногласий

"Укроборонпром" готов предоставить Урускому и новому министерству всю необходимую помощь в пределах своих компетенций - Найем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА