Политика

17:09 16.07.2020

Зеленский: шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии, Украина делает все для наступления справедливого мира в ее понимании

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Зеленский: шестой год мы защищаем наш суверенитет от российской агрессии, Украина делает все для наступления справедливого мира в ее понимании

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что шестой год Украина защищает свой суверенитет от агрессии Российской Федерации, и делает все для наступления справедливого мира в ее понимании.

"Дорогие украинцы! Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает всё для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге", - сказал он во время выступления в четверг на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Зеленский указал, что Украина не может вернуть погибших, но должна вернуть все свои территории. "Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным. Я убежден, что шанс достичь это у нас, украинцев, есть только в одном случае – если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад", - отметил он.

Теги: #рф #зеленский #оос #суверенитет
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