Главы МИД Украины и Словакии обсудили возобновление работы аэропорта "Ужгород" и сроки подписания соответствующего соглашения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Иваном Корчок обсудили по телефону вопрос восстановления функционирования международного аэропорта "Ужгород" и состояние работы над проектом двустороннего Соглашения о регулярном авиасообщении.

Как сообщается на сайте МИД Украины, Корчок заверил, что работа над соглашением является приоритетом для словацкой стороны, учитывая предыдущие договоренности подписать документ во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию, который запланирован на осень.

"Украина выполнила требования для подписания соглашения и ждет от Словакии оперативного завершения внутригосударственных процедур по подготовке документа к подписанию", - отметил Кулеба.

Министры также обсудили динамику распространения коронавирусной болезни Covid-19 в Украине и Словакии. "Я предлагаю нам как министрам иностранных дел сделать все для помощи экономикам наших государств в условиях коронавирусного кризиса и ускорить подготовку межправительственной украинско-словацкой комиссии, которая придаст импульс экономическому взаимодействию и развитию торговли", - предложил Кулеба.

Корчок заметил, что разделяет такие приоритеты и заверил, что словацкая сторона ускорит назначения сопредседателя Межправительственной украинско-словацкой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Как сообщалось, 10 июня Кабмин одобрил подписание соглашения со Словакией о работе международного аэропорта "Ужгород". Проектом акта, в частности, предлагается поручить министру инфраструктуры Владиславу Криклию подписать соглашение со Словакией об использовании ее воздушного пространства в связи с обслуживанием воздушного движения украинским провайдером аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" в международном аэропорту "Ужгород".

По данным МИД Украины, стороны планируют подписать соглашение в рамках официального визита Зеленского в Словакию.