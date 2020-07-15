Верховная Рада не будет в среду рассматривать проект постановления о создании и ликвидации районов, заявляет первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Верховная Рада сняла с рассмотрения постановление о создании и ликвидации районов. Вначале будут голосовать изменения в Бюджетный кодекс. И это хорошая новость, потому что это первый шаг для того, чтобы не притеснять громады и не манипулировать громадами с районного уровня, распределяя ресурсы в Офисе президента, оставляя все под контролем Киева", - цитирует Лозинского пресс-служба "Голоса" в среду.

По мнению Лозинского, это первый важный шаг к нормальной децентрализации и местным выборам, однако, это лишь частичная победа, и расслабляться не надо.