Политика

13:17 15.07.2020

Рада сняла с рассмотрения постановление о создании и ликвидации районов

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Рада сняла с рассмотрения постановление о создании и ликвидации районов

Верховная Рада не будет в среду рассматривать проект постановления о создании и ликвидации районов, заявляет первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский (фракция "Голос").

"Верховная Рада сняла с рассмотрения постановление о создании и ликвидации районов. Вначале будут голосовать изменения в Бюджетный кодекс. И это хорошая новость, потому что это первый шаг для того, чтобы не притеснять громады и не манипулировать громадами с районного уровня, распределяя ресурсы в Офисе президента, оставляя все под контролем Киева", - цитирует Лозинского пресс-служба "Голоса" в среду.

По мнению Лозинского, это первый важный шаг к нормальной децентрализации и местным выборам, однако, это лишь частичная победа, и расслабляться не надо.

Теги: #районы #постановление #рада
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