На торжественном заседании Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины выступят Зеленский и Кравчук

В четверг, 16 июля, в 16.00 начнется торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Как сообщает в среду информационное управление Аппарата Верховной Рады, на площади Конституции перед зданием парламента в 09.00 почетный караул Национальной гвардии поднимет Государственный флаг Украины.

"Для участия в торжественном заседании приглашены президент Украины, народные депутаты Украины первого и девятого созывов, председатели Верховной Рады Украины предыдущих созывов, президенты Украины в предыдущие годы, премьер-министр Украины и члены Кабинета министров Украины, руководители судебной ветви власти, будут присутствовать должностные лица, которых Верховная Рада Украины избирает, назначает и дает согласие на назначение на должность, главы дипломатических представительств иностранных государств, представители средств массовой информации, другие официальные лица", - говорится в сообщении.

Откроет торжественное заседание председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Участники торжественного заседания пересмотрят исторические кадры кинохроники событий принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

"На торжественном заседании выступят президент Украины Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, первый президент независимой Украины, председатель Верховной Рады Украины в 1990-1991 году, народный депутат Украины I-IV созывов Леонид Кравчук, народный депутат Верховной Рады Украины I-IV созывов Игорь Юхновский и другие участники заседания", - говорится в информации.

Во время торжественного заседания Зеленский вручит государственные награды участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Разумков вручит почетные грамоты Верховной Рады народным депутатам I созыва, участникам принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.