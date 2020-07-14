Украинское посольство в Сербии заявило о недопустимости попыток местных чиновников вмешательства во внутренние дела Украины

Посольство Украины в Сербии заявило, что Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в этой республике, и считает недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины, прежде всего негативные общественные оценки сознательного европейского выбора украинского народа какими-либо иностранными чиновниками, в том числе мэром Вождоваца Александром Савичем.

"Недавно президент муниципалитета Вождовац Александр Савич, комментируя протесты в Сербии, публично говорил об "украинском сценарии" в негативном свете. В связи с этим посольство Украины в Сербии вновь официально заявляет, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Республике Сербия. В то же время посольство считает недопустимыми попытки вмешательства во внутренние дела Украины, прежде всего негативные общественные оценки сознательного европейского выбора украинского народа какими-либо иностранными чиновниками, в том числе мэром Вождоваца", - говорится в комментарии посольства Украины в Сербии.

Также в украинском диппредставительстве подчеркнули, что любая оценка европейского выбора Украины, положительная или отрицательная, является исключительно вопросом украинского народа, а не иностранных политиков.

"Мы имеем честь напомнить Александару Савичу, что то, что он презрительно называет украинским сценарием, представляет собой борьбу украинского народа за свои права против коррумпированного и тоталитарного правительства. Это европейский выбор большинства украинцев, за который мы заплатили высокую цену. Любая оценка этого выбора, положительная или отрицательная, является исключительно вопросом украинского народа, а не иностранных политиков", - отмечается в комментарии.

Кроме того, в посольстве добавили, что удивлены тем, что чиновник, член политической силы, которая ведет Сербию на путь европейской интеграции, умаляет европейский выбор дружественного народа Украины.