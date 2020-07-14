Политика

18:03 14.07.2020

Хомчак и замруководителя Офиса президента отправились на Донбасс для изучения обстоятельств гибели украинского военного медика в районе Зайцево - ОП

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Хомчак и замруководителя Офиса президента отправились на Донбасс для изучения обстоятельств гибели украинского военного медика в районе Зайцево - ОП

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец отправились на Донбасс для изучения обстоятельств обстрела украинских военных в районе н.п. Зайцево (Донецкая область).

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего на Донбассе 13 июля. Так, для выполнения задания президента на место выехали главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что вчерашнее убийство украинских военных – "это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается", - отметил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что война будет продолжаться, пока с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации, и "пока боевики открывают огонь после подтверждения "режима тишина" по белым каскам и по медикам".

"Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, 13 июля российские наемники обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н.п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, представителями не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ.

Теги: #оос #хомчак #опу #смерть #ордло
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