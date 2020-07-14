Зеленский поздравил Францию с Национальным праздником и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Францию с Национальным праздником (Днем взятия Бастилии 14 июля – ИФ) и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в рамках Нормандского формата.

"С Национальным праздником, Франция! Желаю французскому народу сил противостоять всем вызовам 2020 года. Президент Эмманюэль Макрон, я благодарен Франции за поддержку Украины в период пандемии COVID-19 и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Украиной и Францией в формате "Нормандской четверки", - написал он в своем Twitter во вторник.