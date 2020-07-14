Политика

16:40 14.07.2020

Посольство США осудило убийство военного медика боевиками на Донбассе

2 мин читать
Посольство США осудило убийство военного медика боевиками на Донбассе

Посольство США в Украине заявило, что глубоко опечалено сообщением об убийстве украинского военного медика вблизи Зайцевого (Донецкая обл.), и вместе с народом Украины осуждает беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе.

"Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцевого. Мы вместе с народом Украины осуждаем беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые потеряли жизни и подверглись травмам во время храброго несения службы своей демократии", - говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика оккупационными силами, подчеркнув, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену.

"Уже сегодня мы, Министерство иностранных дел, проинформируем наших партнеров о том, что произошло, о том, как грубо в очередной раз нарушаются нормы международно-гуманитарного права оккупационными силами. В частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпожой Хайди Грау, и этот вопрос мы также детально обсудим. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров, и мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.

Теги: #сша #смерть #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 14.07.2020
США начали предварительное расследование в отношении стальных бесшовных труб из спецсталей

США начали предварительное расследование в отношении стальных бесшовных труб из спецсталей

10:26 14.07.2020
МИД проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика на Донбассе

МИД проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика на Донбассе

07:58 14.07.2020
Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

02:50 14.07.2020
Трамп: в России удивились бы результатам, если бы тестировали на COVID-19 так же интенсивно, как в США

Трамп: в России удивились бы результатам, если бы тестировали на COVID-19 так же интенсивно, как в США

23:33 13.07.2020
Трамп: Китай продолжает выполнять первую фазу торгового соглашения с США

Трамп: Китай продолжает выполнять первую фазу торгового соглашения с США

20:47 13.07.2020
Почти 20 штатов оспорят в суде решение администрации США аннулировать визы для части иностранных студентов

Почти 20 штатов оспорят в суде решение администрации США аннулировать визы для части иностранных студентов

15:52 13.07.2020
Кулеба о требованиях РФ изменить законодательство для Донбасса: Украина - независимое государство и будет принимать те законы, которые считает нужными

Кулеба о требованиях РФ изменить законодательство для Донбасса: Украина - независимое государство и будет принимать те законы, которые считает нужными

11:38 13.07.2020
На Донбассе погибли двое украинских военных

На Донбассе погибли двое украинских военных

10:37 13.07.2020
СБУ блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты, созданную переселенцами из ОРДЛО

СБУ блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты, созданную переселенцами из ОРДЛО

08:25 13.07.2020
Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону

Трамп заявил, что не хочет выводить США из НАТО, но требует от партнеров справедливых трат на оборону

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса – "за" 248 голосов

МИД проинформирует международных партнеров Украины об убийстве военного медика на Донбассе

Кулеба о требованиях РФ изменить законодательство для Донбасса: Украина - независимое государство и будет принимать те законы, которые считает нужными

Кабмин отозвал проект постановления о назначении Уруского вице-премьером

Комитет Рады будет голосовать за постановление о проведении местных выборов только в облсоветы - Лозинский

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада вернула в комитет законопроект, предусматривающий норму об увольнении директора НАБУ в случае привлечения его к ответственности за коррупцию

"Европейская солидарность" на выборах в Киевсовет опережает "Слуг народа" – соцопрос Центра Разумкова

В Раде зарегистрировали 2 постановления об отмене принятия закона о легализации игорного бизнеса

На выборах мэра Кличко готовы поддержать 44% киевлян, Пальчевского 11%, остальных еще меньше – соцопрос Центра Разумкова

Шмигаль повторно висунув кандидатуру Уруського на посаду віце-прем'єра

Зеленский и Пленкович договорились провести второе заседание Совместной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве

Зеленский в телефонном разговоре поздравил премьер-министра Хорватии Пленковича с победой на парламентских выборах

Шмыгаль повторно выдвинул кандидатуру Уруского на должность вице-премьера

Работа над концепцией судебной реформы будет завершена уже на этой неделе - Саакашвили

Законопроект об админаресте за вождение в пьяном виде убирает возможность уклонения от админответственности – соавтор Бакумов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА