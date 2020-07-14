Посольство США осудило убийство военного медика боевиками на Донбассе

Посольство США в Украине заявило, что глубоко опечалено сообщением об убийстве украинского военного медика вблизи Зайцевого (Донецкая обл.), и вместе с народом Украины осуждает беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе.

"Мы глубоко опечалены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцевого. Мы вместе с народом Украины осуждаем беспрерывную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбассе и отдаем дань уважения героизму многих украинцев, которые потеряли жизни и подверглись травмам во время храброго несения службы своей демократии", - говорится в сообщении посольства в Twitter во вторник.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика оккупационными силами, подчеркнув, что Украина сделает все для того, чтобы противник заплатил за это преступление высокую цену.

"Уже сегодня мы, Министерство иностранных дел, проинформируем наших партнеров о том, что произошло, о том, как грубо в очередной раз нарушаются нормы международно-гуманитарного права оккупационными силами. В частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпожой Хайди Грау, и этот вопрос мы также детально обсудим. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров, и мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.