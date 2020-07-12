Кандидат в вице-премьеры Урусский: Бенефициар "Прогресстеха-Украина" в 2014 году покинул РФ и имеет вид на жительство в Украине

Кандидат на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, директор инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина" Олег Урусский заявляет, что официальный конечный бенефициар этой компании Владимир Кульчицкий еще в 2014 году покинул РФ из-за несогласия с политикой российских властей и имеет вид на жительство в Украине.

"Бенефициаром группы компаний "Прогресстех" действительно является Владимир Кульчицкий, а вот штаб-квартира находится в Хьюстоне, а не в Москве. В Украине же действует компания "Прогресстех-Украина". А Владимир Кульчицкий – бывший военный Советской Армии. В российской армии он не служил, а уволился до распада Советского Союза и занялся бизнесом. Он создал группу компаний "Прогресстех" в Америке", - рассказал Урусский в интервью изданию "ZN.UA", опубликованному в воскресенье.

"Да, он является гражданином РФ, но имеет вид на жительство в Украине, а в 2014 году, после Революции Достоинства, он уехал из России для проживания в Украине. Это было сделано принципиально, из-за несогласия с Путиным в подходах и позициях", - добавил кандидат в вице-премьеры

При этом он подчеркнул, что отец Кульчицкого родом из Житомирской области.

По словам кандидата в вице-премьеры, российское гражданство Кульчицкого не было проблемой при встрече Урусского с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу его возможного назначения на должность. "Для президента это не стало проблемой, потому что он имеет точную и полную информацию о компании, где я работал", - отметил он.

Урусский расскзаал, что у компании "Прогресстех-Украина" сейчас есть контракт с компаний Boeing. "Мы работаем со всеми гражданскими направлениями этой компании. Работаем с технологиями самолетов, поддержкой производства, разработкой новых самолетов и решением проблем прочности. Кстати говоря, чтобы работать в "Прогресстех-Украина", нужно быть англоязычным", - сказал он.

"Кроме того, Россия была очень не заинтересована в том, чтобы у нас появилась такая же компания, потому что там – "Прогресстех-Россия". Там более мощный потенциал со специалистами. Поэтому крайне важно, что "Прогресстех-Украина" - это то место, где наши специалисты получают уникальный опыт и навыки", - добавил Урусский.

Как сообщалось, проект постановления о назначении Уруского вице-премьером - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности был зарегистрирован в Раде 10 июля (проект постановления №3827).

Уруский, 1963 г.р., - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных трудов, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996г). Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие посты на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроения. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретариата Кабинета министров. Учредил ряд компаний, предлагающих услуги предприятиям аэрокосмической отрасли.

С начала апреля 2020 года Уруский является директором инжиниринговой компании Прогресстех-Украина, которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина – компания Boeing.

Совместно с крупнейшими техническими университетами страны Прогресстех-Украина запустила комплекс программ дуального обучения в целях развития украинской инженерной школы, подготовки квалифицированных инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности.

Прогресстехгруп (Progresstechgroup) – международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру.

В Украине Группу, помимо Прогресстех-Украина, также представляют компании Тукана Инжиниринг Украина, Аэро ДС и Соupi Inc.