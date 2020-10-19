Экономика

14:29 19.10.2020

Создан новый правительственный комитет во главе с Уруским, ему переданы нацбезопасность, ТЭК и инфраструктуру

1 мин читать
Создан новый правительственный комитет во главе с Уруским, ему переданы нацбезопасность, ТЭК и инфраструктуру

Кабинет министров создал новый комитет во главе с вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским и передал ему вопросы национальной безопасности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры, свидетельствует соответствующее правительственное постановление, обнародованное на "Урядовом портале".

Согласно ему, заместителями главы нового комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, ТЭК и инфраструктуры станут министр Кабинета министров Олег Немчинов (первый зам) и министр обороны Андрей Таран.

Помимо профильных министров, в состав комитета входят заместители глав Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, МИД, Минобразования, Минэкономики, Министерства по делам ветеранов, Минфина, Минюста, а также замглавы СБУ и замглавы Службы внешней разведки (по согласованию).

Теги: #урусский #комитет #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:32 16.10.2020
Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

Шмыгаль поручил местным властям до 19 октября обеспечить избирательные участки средствами индивидуальной защиты

19:37 15.10.2020
Комитет здоровья нации поддержал законопроект о системе общественного здоровья и создание компетентного органа в сфере общественного здоровья

Комитет здоровья нации поддержал законопроект о системе общественного здоровья и создание компетентного органа в сфере общественного здоровья

18:29 15.10.2020
Кабмин планирует в октябре отменить рекомендацию по ограничению зарплат топ-менеджеров госбанков – замминистра финансов

Кабмин планирует в октябре отменить рекомендацию по ограничению зарплат топ-менеджеров госбанков – замминистра финансов

11:19 15.10.2020
Кабмин уволил руководителя аппарата премьер-министра Кривенко и назначил врио Губанова

Кабмин уволил руководителя аппарата премьер-министра Кривенко и назначил врио Губанова

15:08 14.10.2020
Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

Постановление о продлении и введении новых карантинных ограничений опубликовано на сайте Кабмина

18:50 13.10.2020
Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

Кабмин обновил критерии адаптивного карантина

18:37 13.10.2020
Кабмин рекомендовал школам установить каникулы с 15 по 30 октября с дальнейшем переходом на дистанционное и смешанное обучение

Кабмин рекомендовал школам установить каникулы с 15 по 30 октября с дальнейшем переходом на дистанционное и смешанное обучение

18:25 13.10.2020
Кабмин запретил работу общепита с 22:00 до 7:00 в карантине, кроме доставки

Кабмин запретил работу общепита с 22:00 до 7:00 в карантине, кроме доставки

18:25 13.10.2020
Кабмин ввел ряд карантинных ограничений

Кабмин ввел ряд карантинных ограничений

17:37 13.10.2020
Кабмин выделил 95,8 млн грн для ликвидации последствий пожаров в Луганской области

Кабмин выделил 95,8 млн грн для ликвидации последствий пожаров в Луганской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" возобновляет ремонт дороги от Измаила до Вилково

"Бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины более $22 млрд - глава Госналоговой

НБУ обсуждал с представителями Лондонской фондовой биржи сокращение доли государства в банках Украины

Многоквартирный дом будущего из стали "Метинвеста" возведут в Мариуполе

Глава Госналоговой ожидает в октябре сокращения отставания от плана доходов госбюджета-2020 с 10 до 5 млрд грн

Госналоговая создает департамент налоговых расследований для выявления "схем" в рамках международного налогообложения - Любченко

Госналоговая готова выходить на проверки компаний с годовым оборотом не ниже EUR50 млн в случае снятия моратория - глава ведомства

Ориентир доходности долларовых евробондов "Нафтогаза Украины" составляет 9-9,25% - источник

Национальный оператор на табачном рынке выгоден производителям - глава Госналоговой

США убеждают развивающиеся страны отказаться от оборудования Huawei, будут финансировать альтернативы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА