События

14:16 17.07.2020

Прогресстех-Украина возглавил лауреат NASA Langley

2 мин читать
Прогресстех-Украина возглавил лауреат NASA Langley

Курс на американский рынок – Прогресстех-Украина возглавил лауреат NASA Langley
 
Директором инжиниринговой компании Прогресстех -Украина назначен американский менеджер Антон Кульчицкий. Смена главы состоялась сегодня, 17 июля 2020 года, по решению Совета директоров международного холдинга PROGRESSTECHGROUP. Об этом сообщается на сайте компании.

Смена главы Прогресстех-Украина связана с назначением предыдущего руководителя компании - Олега Уруского - вице-премьер-министром Украины – Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
 
Новый директор Прогресстех –Украина Антон Кульчицкий заверил, что продолжит курс компании на американский рынок высокотехнологических инженерных услуг.
 
«Развитие новых компетенций и наращивание объемов предоставляемых сервисов как в авиастроительной области, так и в области программной инженерии, является основной задачей коллектива компании», - отметил Кульчицкий.
 
Антон Кульчицкий родился в августе 1972 года. Является гражданином США. Кандидат физико-математических наук. Основатель американской инжиниринговой компании Coupi, Inc., участник нескольких проектов NASA, включая марсоходы Spirit и Opportunity, миссии по перенаправлению астероида, а также миссии по изучению комет. Имеет награду исследовательского центра NASA Langley. Работал в Университете Аляски, в Арктическом Суперкомпьютерном Центре. Имеет ряд публикаций в известных научных журналах в разных областях науки и техники.
 
Напомним, компания Прогресстех-Украина предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики. Основной партнер и заказчик Прогресстех-Украина – компания Boeing.
Совместно с крупнейшими техническими университетами страны Прогресстех-Украина запустила комплекс программ дуального обучения в целях развития украинской инженерной школы, подготовки квалифицированных инженеров для авиаиндустрии и других отраслей промышленности.
 
Прогресстехгруп (Progresstechgroup) – международный холдинг со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас, США). Управляет рядом инжиниринговых центров в странах Европы и Северной Америки, имеет 12 офисов по всему миру. В Украине Группу, помимо Прогресстех-Украина, также представляют компании Тукана Инжиниринг Украина, Аэро ДС и Соupi Inc. 

Теги: #прогресстех #прогресстех_украина #антон_кульчицкий #владимир_кульчицкий
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:02 12.07.2020
Кандидат в вице-премьеры Урусский: Бенефициар "Прогресстеха-Украина" в 2014 году покинул РФ и имеет вид на жительство в Украине

Кандидат в вице-премьеры Урусский: Бенефициар "Прогресстеха-Украина" в 2014 году покинул РФ и имеет вид на жительство в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В сентябре на юге Украины пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020"

Количество больных COVID-19 снизилось в 9 областях Украины и в Киеве

В Украине 809 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 838 - выздоровели, 11 новых жертв вируса

В Офисе президента нет "смотрящих" за Киевом и другими городами - Зеленский

Победителем праймериз фракции "Слуга народа" среди кандидатов в мэры Киева стала нардеп Верещук

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники передали Украине неидентифицированное тело

В Днепропетровской области СБУ задержала банду, которая похищала и пытала людей, изъят мощный арсенал оружия и боеприпасов

Российские наемники с полуночи обстреляли позиции ВСУ вблизи Водяного - Минобороны

Власти Бердянска в текущем сезоне допустили к работе 88 курортных гостиниц

Российские наемники третий день не позволяют украинской стороне проводить поиск раненого военнослужащего - СЦКК

Кличко: коронавирус в Киеве подтвердили еще у 76 человек, 160 - выздоровели

Посольство Украины в РФ выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших в результате аварии автобусав Липецкой области – МИД

Закупка боеприпасов для ВСУ теперь осуществляется непосредственно у производителя - Таран

Тепло и сухо будет в Украине на выходных, и лишь в западных областях пройдут дожди с грозами

В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, всего болеет 130 человек – командование Медсил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА