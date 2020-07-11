Представительство ЕС призвало Верховную Раду принять законопроект "О медиа" в первом чтении на текущей парламентской сессии

Представительство ЕС в Украине призвало Верховную Раду принять законопроект "О медиа" в первом чтении в течение текущей парламентской сессии, что позволит продлить его дальнейшее обсуждение и доработку с привлечением всех заинтересованных сторон.

"Законопроект "О медиа" является важным шагом для приведения украинского медийного законодательства в соответствие с правилами ЕС. Мы присоединяемся к призывам других дипломатических представительств по принятию этого законопроекта в первом чтении в течение текущей парламентской сессии. Это позволит продлить его дальнейшее обсуждение и доработку с привлечением всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Facebook.

Как сообщалось, 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа.

Позже, председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что законопроект о медиа не предусматривает жесткого контроля за деятельностью онлайн-медиа.

Текущая сессия Верховной Рады закончится 17 июля.