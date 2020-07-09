Политика

17:13 09.07.2020

КС перешёл в закрытую часть слушания по языковому закону

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КС перешёл в закрытую часть слушания по языковому закону

Конституционный суд Украины (КС) в четверг завершил слушания в открытой части заседания и перешел к закрытой части рассмотрения дела о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Большая палата КС на пленарном заседании в четверг в форме устного производства продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата то соответствии Конституции закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Суд заслушал выступления привлеченных участников конституционного производства и завершил стадию вопросов.

После этого участники процесса выступили с заключительными репликами. Представитель субъекта права на конституционное представление, народный депутат Украины Вадим Новинский в ходе слушания не выступал, но обратился к судьям КС с заключительным словом.

"Закон ... дискриминирует граждан по языковому признаку... закон стал причиной социальных конфликтов", - сказал Новинский.

Он призвал судей защитить Конституцию, обеспечив равные условия для всех языков национальных меньшинств.

Субъект права на конституционное представление Александр Долженков отметил, что представление о конституционности языкового закона никоим образом не направлено на разжигание противостояний на почве языкового вопроса, а лишь на защиту прав.

Постоянный представитель верховной рады в КС Ольга Совгиря попросила суд при вынесении решения учесть заключение Венецианской комиссии по заданному закону. А представитель президента в КС Федор Вениславский уточнил, что в настоящее время работает рабочая группа при Министерстве культуры по подготовке законодательных инициатив для обеспечения прав нацменьшинств. По его словам, в ближайшее время планируются публичные дискуссии по проблемам языков нацменьшинств, а осенью будет внесен в Верховную Раду соответствующий законопроект.

После выступлений участников процесса с заключительным словом суд завершил исследование материалов в открытом слушании и перешел к закрытой части рассмотрения материалов дела для вынесения решения.

Теги: #языковой_закон #кс
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