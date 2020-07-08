В Раде зарегистрировано постановление о проведении местных выборов 25 октября
В Верховной Раде зарегистрировали постановление №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".
Авторами постановления выступили народные депутаты фракции "Слуга народа" и члены депутатской группы "Доверие".
Документ уже внесен в повестку дня заседания комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, которое должно состоятся в четверг.