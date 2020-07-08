Политика

16:42 08.07.2020

В Раде зарегистрировано постановление о проведении местных выборов 25 октября

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В Раде зарегистрировано постановление о проведении местных выборов 25 октября

В Верховной Раде зарегистрировали постановление №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)".

Авторами постановления выступили народные депутаты фракции "Слуга народа" и члены депутатской группы "Доверие".

Документ уже внесен в повестку дня заседания комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, которое должно состоятся в четверг.

Теги: #постановление #рада #выборы
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