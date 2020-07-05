Политика

15:02 05.07.2020

Зеленский пообещал помочь с решением проблем ветеранов Одесской области

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Зеленский пообещал помочь с решением проблем ветеранов Одесской области

Во время рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский пообщался с представителями ветеранских общественных организаций и подчеркнул важность возвращения людей и территорий, поздравив ветеранов.

"Мы сегодня поздравляли моряков (с Днем ВМСУ – ИФ-У), Но я поздравляю и наших атошников, "афганцев", всех ветеранов, которые в любое время защищали нашу страну, защищают и будут защищать", - начал общение Зеленский, сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства.

Ветеран АТО Александр Голопотелюк рассказал о проблеме установки в Одессе мемориалов в честь погибших героев.

"В Одессе на седьмой год войны нет мемориального памятника или надлежащего мемориала ветеранам российско-украинской войны", - сказал он.

Зеленский отметил, что увековечивание памяти героев очень важно. Глава государства призвал местные власти Одессы приобщиться к решению этого вопроса.

Председатель Одесского областного союза ветеранов инвалидов Афганистана Афанасий Радукан поднял вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий, доступа к лечению и реабилитации.

"Вы выполняли свой долг, защищали государство. Вы сейчас просите. Я чувствую себя униженным. Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали, поэтому надо общаться. Надо говорить в лицо. Важно услышать и решать проблемы. Нужен результат", - сказал Зеленский.

Ветераны призвали создать в Одесской области центр психологической реабилитации для бывших бойцов.

Председатель общественной организации "Сердца матерей Одесской области" Светлана Кириллова, сын которой погиб на Донбассе, поставила вопрос справедливого обеспечения семей павших героев.

"Наши дети шли в 2014 году на войну добровольцами, которые заключили контракты. Но заработная плата военных на тот момент составляла две тысячи гривень. Я воспитываю внука, сына погибшего. Пенсия - 3 200 гривень, прожить на это невозможно. Нам начисляется минимальная пенсия. Сейчас совсем другая зарплата у военнослужащих, поэтому сейчас родители и дети получают другую пенсию. Это несправедливо", - сказала она.

Президент подчеркнул, что такую вопиющую несправедливость необходимо исправить.

Глава государства отметил, что к решению насущных проблем ветеранов необходимо привлекать Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

"Сейчас есть Совет. Мне кажется, что это правильный инструмент, чтобы все вопросы доводить до конца. Ранее в регионах мне задавали важные вопросы, не связанные с полномочиями президента. А потом многие вещи в бюрократической системе забывались. Мы создали этот Совет, все выписываем, привязываем к срокам, к менеджменту, который за этим стоит", - отметил Зеленский.

Также Президент поставил задачу депутатам, избранным от Одессы, и председателю облгосадминистрации заняться указанными проблемами и продемонстрировать их результативное решение.

Теги: #зеленский #ветераны #одесская_область
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