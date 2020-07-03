Великобритания считает неприемлемым использование Крыма для голосования за поправки в Конституцию РФ - посольство

Великобритания не признает голосование за поправки в Конституцию РФ на территории оккупированного Крыма, заявляет посольство Великобритании в Украине.

"Использование Россией Крыма для голосования за изменения в конституции РФ неприемлемо. Великобритания не признаёт и никогда не признает такое голосование на суверенной украинской территории", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

В посольстве подчеркнули, что Великобритания солидарна с Украиной в напоминании России и миру, что Крым – это Украина.