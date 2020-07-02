Политика

18:53 02.07.2020

ЕС стремится к соглашению по Brexit, но "не любой ценой" - фон дер Ляйен

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ЕС стремится к соглашению по Brexit, но "не любой ценой" - фон дер Ляйен

ЕС стремится к соглашению с Великобританией по Brexit, но не готов добиваться его любой ценой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы хотим соглашения и работаем над ним, но мы не хотим его добиться любой ценой", - сказала фон дер Ляйен в четверг по итогам видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее в четверг главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что после очередного раунда переговоров о соглашении о будущих отношениях Лондона и Брюсселя остались серьёзные разногласия.

По его словам, в ЕС по-прежнему считают, что "достижение соглашения возможно и было бы в интересах всех".

Следующий раунд переговоров между сторонами запланирован на конец июля.

Если Великобритания не договорится с ЕС по соглашению о свободной торговле к Новому году, когда завершится переходный период после Brexit, она будет торговать с ЕС по условиям ВТО, что, как ожидают эксперты, нанесет стране серьезный экономический ущерб.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что он не намерен продлевать переговоры по дальнейшим отношениям ЕС и Великобритании. Такой позиции британское правительство придерживается и в условиях коронавируса: на прошлой неделе пресс-секретарь британского премьера заявил, что правительство не будет просить продлить переходный период и отвергнет любые предложения об этом со стороны ЕС.

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести переговоры и согласовали свои будущие отношения. Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу - новое торговое соглашение.

Теги: #великобритания #ес #brexit
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