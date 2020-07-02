Ермак и Трофимов подчеркивают, что являются членами единой команды президента Зеленского

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и его первый заместитель Сергей Трофимов подчеркивают, что являются членами единой команды президента Украины Владимира Зеленского, и никакие провокационные публикации их не поссорят.

В четверг Ермак опубликовал на своей странице в Фейсбук фото с Трофимовым, на котором они оба улыбаются.

"Фото, заряженное на сотрудничество. Природа настолько обновилась, что о нас с Сергеем (Трофимовым – ИФ) начали писать анонимные Телеграм-каналы. Прочитали несколько постов, сидя в кабинете, едва сдержали улыбку. Не читайте советских газет! Мы – единая команда президента Зеленского. Не пытайтесь нас разделять, это бесполезно!", - написал руководитель Офиса президента, комментируя данное фото.

В свою очередь Трофимов в своем Телеграм-канале написал, что он в последнее время "стал популярным у различного вида пранкеров". "То приветы мне передают, то от моего имени мэрам угрожают, то хотят посеять смуту в ОП. Читали с Андреем (Ермаком – ИФ) переписку с псевдоБигусом, долго смеялись", - отметил он.

1 июля СМИ распространили якобы переписку первого замглавы ОП Трофимова с пранкером "Джокером", который якобы общался с ним от имени журналиста-расследователя Дениса Бигуса. В ней Трофимов говорит, что руководитель ОП Ермак занимается его дискредитацией в украинских СМИ.