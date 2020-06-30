Политика

11:49 30.06.2020

Тимошенко: Помощь пострадавшим от наводнения нужно предоставить уже сейчас

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Тимошенко: Помощь пострадавшим от наводнения нужно предоставить уже сейчас

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о необходимости немедленно внести изменения в бюджет и направить необходимые средства для помощи людям и восстановление пострадавших от наводнения западных регионов, сообщается на официальном сайте политсилы.

На заседании Согласительного совета депутатских фракций и комитетов Верховной Рады Тимошенко напомнила, что во время наводнения в 2008 году было безотлагательно созвано заседание парламента, $1 млрд был выделено для того, чтобы восстановить всю разрушенную инфраструктуру и помочь местным жителям.

"Сейчас это не просто наводнение - это национальное бедствие. Разрушены и повреждены 700 километров дорог, около 365 мостов, разрушены дамбы, подтоплены 14500 домов. Десятки тысяч людей сейчас не могут нормально жить в своих домах. Разрушен бизнес, повреждены посевы. Но в парламенте мы не увидели ничего для решения этих проблем, такое впечатление, что в стране ничего не произошло, и люди до этой минуты ничего не получили. Что думает правительство?", - возмутилась лидер "Батькивщины".

Она подчеркнула, что команда "Батькивщины" разработала проект закона об изменениях в бюджет и внесла его в Верховную Раду. Документ позволит быстрее направить средства для помощи пострадавшим от наводнения людям и средства, необходимые для восстановления региона.

"Нам надо немедленно делать перерыв, вызвать правительство, немедленно требовать от них внесения в повестку дня изменений в бюджет. Мы готовы положить на стол зарегистрированный законопроект. Мы берем с НАК "Нафтогаз" неперечисленные деньги. Прекратите эту "кормушку" защищать и дайте людям возможность потратить эти деньги на восстановление своих хозяйств", - призвала Тимошенко.

Теги: #батькивщина #тимошенко #наводнение #западная_украина
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