Тимошенко: Помощь пострадавшим от наводнения нужно предоставить уже сейчас

Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о необходимости немедленно внести изменения в бюджет и направить необходимые средства для помощи людям и восстановление пострадавших от наводнения западных регионов, сообщается на официальном сайте политсилы.

На заседании Согласительного совета депутатских фракций и комитетов Верховной Рады Тимошенко напомнила, что во время наводнения в 2008 году было безотлагательно созвано заседание парламента, $1 млрд был выделено для того, чтобы восстановить всю разрушенную инфраструктуру и помочь местным жителям.

"Сейчас это не просто наводнение - это национальное бедствие. Разрушены и повреждены 700 километров дорог, около 365 мостов, разрушены дамбы, подтоплены 14500 домов. Десятки тысяч людей сейчас не могут нормально жить в своих домах. Разрушен бизнес, повреждены посевы. Но в парламенте мы не увидели ничего для решения этих проблем, такое впечатление, что в стране ничего не произошло, и люди до этой минуты ничего не получили. Что думает правительство?", - возмутилась лидер "Батькивщины".

Она подчеркнула, что команда "Батькивщины" разработала проект закона об изменениях в бюджет и внесла его в Верховную Раду. Документ позволит быстрее направить средства для помощи пострадавшим от наводнения людям и средства, необходимые для восстановления региона.

"Нам надо немедленно делать перерыв, вызвать правительство, немедленно требовать от них внесения в повестку дня изменений в бюджет. Мы готовы положить на стол зарегистрированный законопроект. Мы берем с НАК "Нафтогаз" неперечисленные деньги. Прекратите эту "кормушку" защищать и дайте людям возможность потратить эти деньги на восстановление своих хозяйств", - призвала Тимошенко.