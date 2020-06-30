У Зеленского по-прежнему самый высокий президентский рейтинг – опрос Центра Разумкова

За нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы вновь отдать голоса в первом туре 35% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

За сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко проголосовали бы 20% респондентов, за лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко 16% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы отдать голоса 8%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 4%, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 3%, за замглавы партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 2%, за члена партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула 2%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко 1% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать

Если бы был второй тур президентских выборов и в него, как и в 2019 году, вышли бы Зеленский и Порошенко, то за Зеленского проголосовали бы 70% , а за Порошенко 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

В ходе исследования методом "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.