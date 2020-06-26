Нардепы предлагают сделать обязательной онлайн трансляцию заседаний комитетов Рады

Группа народных депутатов предлагает обязать транслировать онлайн заседания парламентских комитетов

"В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3745 о внесении изменений в статью 9 закона "О комитетах Верховной Рады" (об обеспечении гласности заседаний комитетов). Инициаторами законопроекта выступили более 30 народных депутатов от разных парламентских фракций, сообщает пресс-служба фракции "Голос" в пятницу.

Законопроект предлагает обязать депутатов вести онлайн трансляции всех заседаний и слушаний комитетов, кроме закрытых, через свои веб-страницы на официальном сайте Верховной Рады.

По мнению авторов законопроекта, отсутствие обязательной онлайн трансляции дает возможность злоупотреблений, поскольку общественность не имеет доступа к информации о персональном голосовании депутатов на комитетах.

"Недавно депутаты на заседании бюджетного комитета Верховной Рады Украины проголосовали за выделение 2.6 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19 на доплаты работникам МВД. Однако ни один гражданин Украины не может получить информацию о том, кто конкретно из депутатов проголосовал за это решение. Как оказалось бюджетный комитет не ведет видеофиксацию своих заседаний и учет персонального голосования. Чтобы не допустить такого в будущем и был зарегистрирован законопроект ", - рассказала автор законопроекта, народный депутат фракции " Голос" Александра Устинова.

По ее словам, согласно действующему закону во время заседаний комитета ведется только общая стенограмма, из которой можно получить лишь общую информацию: сколько депутатов проголосовали "за", "против" или "воздержался" за соответствующее решение.

"Украинцы должны иметь право знать, за что голосуют депутаты и на что тратятся их налоги, - добавила Устинова.