Политика

10:05 24.06.2020

Шмыгаль анонсировал проведение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС в 14:00 для наработки мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины

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Шмыгаль анонсировал проведение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС в 14:00 для наработки мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) для наработки мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины.

"Сейчас необходимо проинспектировать всю область. В 14:00 проведем Государственную комиссию по ТЭБ и ЧС, на которой по результатам работы оперативного штаба будут приняты соответствующие решения по оперативному выделению средств по возмещению начальных убытков", - сказал он на брифинге в Прикарпатье во вторник.

Шмыгаль также сообщил, что по результатам заседания Комиссии, в 15:00, состоится брифинг, на котором представители власти расскажут о принятых решениях.

Как сообщалось, Шмыгаль находится в Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды. По информации ГСЧС, подтопленными остаются 187 населенных пунктов, нарушено транспортное сообщение с 8 селами.

Теги: #шмыгаль
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