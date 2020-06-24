Шмыгаль анонсировал проведение Госкомиссии по ТЭБ и ЧС в 14:00 для наработки мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) для наработки мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины.

"Сейчас необходимо проинспектировать всю область. В 14:00 проведем Государственную комиссию по ТЭБ и ЧС, на которой по результатам работы оперативного штаба будут приняты соответствующие решения по оперативному выделению средств по возмещению начальных убытков", - сказал он на брифинге в Прикарпатье во вторник.

Шмыгаль также сообщил, что по результатам заседания Комиссии, в 15:00, состоится брифинг, на котором представители власти расскажут о принятых решениях.

Как сообщалось, Шмыгаль находится в Прикарпатье для координации работы по преодолению последствий непогоды. По информации ГСЧС, подтопленными остаются 187 населенных пунктов, нарушено транспортное сообщение с 8 селами.