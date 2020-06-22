Политика

19:34 22.06.2020

Ермак и советник Эрдогана обсудили сотрудничество Киева и Анкары в оборонной отрасли и возобновление переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле

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Ермак и советник Эрдогана обсудили сотрудничество Киева и Анкары в оборонной отрасли и возобновление переговоров о заключении Соглашения о свободной торговле

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком обсудила с турецкой делегацией во главе со специальным советником и пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калином углубление двусторонних отношений между странами.

"Стороны обсудили украинско-турецкие отношения и состояние выполнения предыдущих договоренностей, а также проанализировали ключевые двусторонние механизмы сотрудничества. Также темой переговоров стали приоритетные направления взаимодействия и конкретные проекты, призванные усилить динамику двусторонних отношений", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, в ходе встречи была отмечена необходимость активизации работы в рамках других механизмов двустороннего взаимодействия, в частности в части проведения 12-го заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и возобновления переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле.

Также отдельно участники встречи обсудили отношения в сфере оборонно-промышленного комплекса и интенсификацию сотрудничества двух государств в оборонной отрасли. Среди прочего, речь шла о Дорожной карте ключевых приоритетов украинско-турецкого сотрудничества в 2020 году.

"Кроме того, украинская сторона выразила благодарность за неизменную поддержку со стороны Турции суверенитета и территориальной целостности Украины, а также внимание, которое турецкая сторона уделяет защите прав и интересов крымских татар. Примером этого является готовность Турции построить жилье для 500 семей внутренне перемещенных лиц из Крыма, прежде всего крымских татар", - подытожили в ОП.

Теги: #турция #офис_президента #ермак
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