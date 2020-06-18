В Молдове аннулирован закон, позволяющий получать гражданство республики в обмен на инвестиции

Парламент Молдовы аннулировал закон о предоставлении гражданства республики в обмен на инвестиции.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за такое решение проголосовали в четверг во втором чтении 80 из 92 присутствовавших в зале депутатов парламента.

Представляя законопроект, председатель парламентской комиссии по обороне, национальной безопасности и охране общественного порядка Александр Жиздан напомнил, что в настоящее время закон не действует, так как на него был наложен мораторий в августе 2019 года, а в декабре мораторий был продлен до 1 сентября 2020 года.

Компания Henley & Partners, с которой правительство Павла Филипа в 2018 году заключила договор по привлечению клиентов для предоставления гражданства в обмен на инвестиции, заявила тогда о намерении взыскать через суд с Молдовы компенсации, которые предусмотрены контрактом. Суммы не назывались, но речь идет о миллионах долларов. Чтобы избежать санкций, парламент решил аннулировать закон с 1 сентября, после истечения срока моратория. А заявки, которые были поданы до наложения моратория, будут рассмотрены.

"При предоставлении гражданства по этой программе, все имена людей, получивших гражданство Молдовы, будут обнародованы в Указе президента, на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством", - заявил Жиздан, отметив, что ранее фамилии получателей гражданства по этой программе не сообщались публично.

Ранее Агентство публичных услуг сообщило, что документы на предоставление гражданства по программе подали 97 человек. Среди них - граждане Австралии, Индии, Канады, Китая, Великобритании, Сирии, Южной Африки, России, Бангладеш, США, Ливана, Турции, Йемена, Египта, Вьетнама и Иордании. До настоящего времени только восемь человек получили гражданство Молдовы по этой программе. На рассмотрении находится 25 заявок на получение гражданства иностранными гражданами и членами их семей.

Программа гражданства за инвестиции была внедрена по инициативе бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, который сбежал из страны после смены власти в июне 2018 года. Она предусматривает возможность получить гражданство Молдовы, если иностранец переведет в Фонд долгосрочного развития страны минимум 100 тыс. евро или минимум 250 тыс. евро будет инвестировано в стратегически важную сферу бизнеса. Власти рассчитывали за первые пять лет действия программы привлечь таким образом в 1,3 млрд евро.

Аннулирование закона о предоставлении гражданства в обмен на инвестиции является одним из восьми условий, выдвинутых Европейским союзом для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро.