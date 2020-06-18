Одобрение Госдепом возможной закупки Украиной до 16 катеров Mk VI демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США - Кулеба

Одобрение Государственным департаментом США возможной закупки до 16 современных патрульных катеров Mk VI для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Одобрение Государственным департаментом США возможной закупки до 16 современных патрульных катеров Mk VI для ВМС Украины демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США", - написал он в Twitter в четверг.

Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования стоимостью $600 млн.

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