Политика

10:46 18.06.2020

Одобрение Госдепом возможной закупки Украиной до 16 катеров Mk VI демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США - Кулеба

1 мин читать
Одобрение Госдепом возможной закупки Украиной до 16 катеров Mk VI демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США - Кулеба

Одобрение Государственным департаментом США возможной закупки до 16 современных патрульных катеров Mk VI для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Одобрение Государственным департаментом США возможной закупки до 16 современных патрульных катеров Mk VI для ВМС Украины демонстрирует уровень доверия и партнерства между Украиной и США", - написал он в Twitter в четверг.

Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16 патрульных катеров Mark VI и связанного с ними оборудования стоимостью $600 млн.

More

Теги: #сша #катер #кулеба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:02 18.06.2020
Отношения Украины и США всегда основывались на двухпартийной поддержке – замглавы ОП

Отношения Украины и США всегда основывались на двухпартийной поддержке – замглавы ОП

07:53 18.06.2020
SpaceX планирует запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink 23 июня

SpaceX планирует запустить на орбиту десятую партию интернет-спутников Starlink 23 июня

03:00 18.06.2020
Трамп действительно увязывал передачу ему информации о Байдене с передачей военной помощи Украине – Болтон

Трамп действительно увязывал передачу ему информации о Байдене с передачей военной помощи Украине – Болтон

18:52 17.06.2020
В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

В Украину прибыла первая партия ракет Javelin, приобретенная Минобороны по программе Пентагона

16:11 17.06.2020
Врачи США ставят под вопрос использование дексаметазона в лечении коронавируса

Врачи США ставят под вопрос использование дексаметазона в лечении коронавируса

12:45 17.06.2020
МИД готовит интерактивную карту с правилами въезда в страны мира – Кулеба

МИД готовит интерактивную карту с правилами въезда в страны мира – Кулеба

11:11 17.06.2020
Партнерство расширенных возможностей - это еще не членство в Альянсе, но это новый уровень доверия – Кулеба

Партнерство расширенных возможностей - это еще не членство в Альянсе, но это новый уровень доверия – Кулеба

10:42 17.06.2020
США передают Украине оборудование на более $60млн, включая боеприпасы и ракеты Javelin

США передают Украине оборудование на более $60млн, включая боеприпасы и ракеты Javelin

08:56 17.06.2020
Трамп обещает американцам вакцину и лекарство от коронавируса до конца года

Трамп обещает американцам вакцину и лекарство от коронавируса до конца года

07:51 17.06.2020
Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии – СМИ

Пентагон препятствует сокращению численности американских военных в Германии – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новое соглашение Украины и Великобритании в торговой части в некоторых положениях будет даже лучше, чем ассоциация с ЕС – замглавы ОП

Отношения Украины и США всегда основывались на двухпартийной поддержке – замглавы ОП

Саммит в Нормандском формате нужен не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов – замглавы Офиса президента

Зеленский назначил Володина главой Киевской ОГА

Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, выездная активность Зеленского должна начаться с осени – Жовква

ПОСЛЕДНЕЕ

Дубинский требует провести новый конкурс на должность главы Ощадбанка

Шмыгаль: Ни мне, ни членам правительства не нужен иммунитет

Новое соглашение Украины и Великобритании в торговой части в некоторых положениях будет даже лучше, чем ассоциация с ЕС – замглавы ОП

Зеленский поговорил с фракцией "Слуга народа" о программе правительства и законопроекте о всеукраинском референдуме - нардеп

Саммит "Восточного партнерства" в ходе видеоконференции ЕС выразит поддержку партнерам

Саммит в Нормандском формате нужен не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов – замглавы Офиса президента

Зеленский назначил Володина главой Киевской ОГА

План послекризисного восстановления ЕС должен модернизировать его экономику

Президент Швейцарии посетит Украину 20-23 июля, выездная активность Зеленского должна начаться с осени – Жовква

Украина готовится к проведению саммита с ЕС 1 октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА