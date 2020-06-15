Политика

18:52 15.06.2020

Правительство Украины рассчитывает на рост внутреннего туристического потока на 2% ежегодно, начиная с 2021г - программа деятельности

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Правительство Украины рассчитывает на рост внутреннего туристического потока на 2% ежегодно, начиная с 2021г - программа деятельности

Кабинет министров Украины рассчитывает на рост внутреннего туристического потока на 2% ежегодно, начиная с 2021 года.

Согласно обновленной программе деятельности правительства, мероприятия, которые будет осуществлять Министерство культуры и информационной политики, должны привести к росту внутреннего туристического потока на 2% ежегодно, начиная с 2021 года.

Кроме того, предполагается увеличение средних расходов иностранных туристов во время путешествий в Украине в пять раз в 2024 году по сравнению с 2019 годом.

Теги: #туризм #украина #кабмин
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