Политика

17:19 15.06.2020

Украинская сторона в ТКГ подчеркивает необходимость полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на оккупированном Донбассе

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Украинская сторона в ТКГ подчеркивает необходимость полного восстановления действия украинского законодательства, систем налогообложения и расчетов на оккупированном Донбассе

Украинская делегация на продолжившемся 15 июня заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) подчеркнула необходимость полного восстановления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, восстановление систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля.

"Сегодня были обсуждены и подведены итоги работы социально-экономической группы. Украинская делегация подчеркнула необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений", - сообщает в понедельник пресс-служба Офиса президента Украины.

Также представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет, прежде всего, об удовлетворении гуманитарных потребностей.

Крайне важным Украина считает вопрос водоснабжения потребителей Луганской области.

"Украинская делегация подчеркнула, что для Украины вопрос экологии является важным, и подтвердила готовность обсуждать эту проблематику во время последующих консультаций социально-экономической группы", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 10 июня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, которое проходило с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации. Тогда по предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау был объявлен перерыв по техническим причинам до понедельника, 15 июня. 10 июня был обсужден ряд вопросов в рамках работы группы по безопасности, политической и гуманитарной групп ТКГ.

Теги: #ткг #обсе #ордло
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