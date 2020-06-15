Зеленский внёс законопроект о всеукраинском референдуме с нарушением регламента, что ставит под вопрос его конституционность - Рабинович

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" с нарушением регламента, поскольку он является альтернативным к ранее зарегистрированному законопроекту №3177 "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе" и нарушает сроки подачи альтернативных инициатив, что ставит под вопрос его конституционность, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"5 марта 2020 года в Верховную Раду был подан и зарегистрирован законопроект №3177 о всеукраинском референдуме. Окончательный срок подачи альтернативного законопроекта истёк 25 марта. Таким образом, президент опоздал на 76 суток. Ст.100 регламента ВРУ урегулирует понятие альтернативный законопроект, ознакомьтесь с этим законом (...). Поймите меня правильно, при нарушении порядка регистрации данного законопроекта приведёт у нарушению порядка его рассмотрения, что в свою очередь приведёт к признанию его неконституционным", - рассказал Рабинович на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

По словам сопредседателя фракции "ОПЗЖ", сотрудники Аппарата не могли не заметить нарушение регламента при регистрации документа в парламенте.

"Я прошу расследовать осуществление незаконного давления на сотрудников Аппарата Верховной Рады, поскольку сотрудники имеют значительный опыт работы и не могли не заметить альтернативность проекта, и обязаны были отказать в его регистрации в соответствии с ч.2, ст.192 Регламента ВРУ", - добавил нардеп.