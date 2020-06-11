Политика

17:30 11.06.2020

Правительство Украины ожидает с III кв.-2020 возобновления роста экономики

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Правительство Украины ожидает с III кв.-2020 возобновления роста экономики

Кабинет министров Украины ожидает возобновления роста экономики с третьего квартала 2020 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы сходятся. Мы ожидаем с третьего квартала роста экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина", - сказал премьер на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Он назвал экономическую ситуацию сложной, однако, по его словам, правительство не предполагает неожиданностей, которые спровоцируют провал экономики.

Теги: #шмыгаль #кабмин
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