Политика

16:15 11.06.2020

Законопроект о поддержке ВИЭ должен соответствовать условиям меморандума с инвесторами – Шмыгаль

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Законопроект о поддержке ВИЭ должен соответствовать условиям меморандума с инвесторами – Шмыгаль

Законопроект об изменениях условий дальнейшей поддержки возобновляемой энергетики должен соответствовать условиям меморандума, подписанного с инвесторами, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Меморандум должен стать основой законопроекта, который должен пройти голосование в парламенте для того, чтобы его условия могли быть реализованы", – сказал премьер на пресс-конференции на тему "100 дней правительства" в Киеве в четверг.

По его словам, договоренности - это добрая воля бизнеса, который откликнулся на просьбу государства пойти на определенные уступки. В то же время премьер уточнил, что меморандум с инвесторами окончательно не подписан, учитывая сложность переговоров.

"Две из трех ассоциаций, объединяющих крупнейших инвесторов ВИЭ, подписали, еще одна проводит сегодня внутренние консультации", – пояснил Шмыгаль.

"Я благодарен ассоциациям, которые подписали. Это их социальная ответственность перед государством и людьми", – подчеркнул глава Кабмина.

По словам премьера, это были очень сложные переговоры, но договориться по-другому не удалось бы из-за кризиса на энергорынке.

Ранее председатель правления УВЭА Андрей Конеченков сообщил, что Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА) и Европейско-украинское энергетическое агентство 10 июня подписали меморандум с правительством относительно усовершенствования условий поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников

В то же время, по его словам, подписывать меморандум пока отказалась участвовавшая в переговорах Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) из-за несогласия с позицией правительства относительно дальнейшего развития солнечной энергетики, в частности прекращения действующей системы поддержки СЭС в виде "зеленых" тарифов уже с 31 июля.

Согласно меморандуму, текст которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", производители электрической энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с 1 января 2021 года за погрешности в прогнозировании производства э/э будут нести финансовую ответственность в размере 50% небалансов, с 1 января 2022 года – 100%.

Согласно документу, до 31 декабря 2029 года финансовая ответственность для производителей будет наступать в случае превышения погрешностей прогнозирования более чем на 5% для солнечных электростанций (СЭС) и на 10% для ветровых (ВЭС).

Условия реструктуризации "зеленого" тарифа предусматривают его снижение на 15% для СЭС мощностью 1 МВт и выше, введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 года до 31 декабря 2019 года. Для СЭС до 1 МВт, введенных в эксплуатацию в указанный период, снижение составит 10%.

В свою очередь для ВЭС (запущенных с 1 июля 2015 года до 31 декабря 2019 года), которые состоят из ветроустановок единичной установленной мощностью от 2000 кВт и более, снижение тарифа составит 7,5%.

Для СЭС и ВЭС, введенных в эксплуатацию с 1 января 2020 года, тариф уменьшится на 2,5%.

Для всех объектов ВИЭ, запущенных до 1 июля 2015 года, устанавливается предельный "зеленый" тариф на уровне сниженного на 15% тарифа для наземных СЭС с установленной мощностью свыше 10 МВт, которые были введены в эксплуатацию до 31 марта 2013 года.

Реструктуризация "зеленого" тарифа, согласно тексту меморандума, не предусматривает пролонгацию срока поддержки после 2030 года.

Указанные изменения вступят в силу после принятия соответствующего закона

Среди внесенных в меморандум условий – прекращение после 31 июля 2020 года введения в эксплуатацию новых объектов в рамках действующей системы поддержки "зеленой" генерации.

Теги: #шмыгаль #виэ
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