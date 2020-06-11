Политика

15:15 11.06.2020

Шмыгаль об отставке Авакова: В кризисной ситуации нельзя размениваться на политические вещи

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Шмыгаль об отставке Авакова: В кризисной ситуации нельзя размениваться на политические вещи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков в управлении кризисами демонстрирует хороший опыт и хорошие качества.

"По состоянию на сегодняшний день Верховная Рада приняла отчет министра Авакова, замечаний народные депутаты не высказали. Я вижу необходим ость работы этого министерства сегодня в сложных условиях для обеспечения стабильности в Украине… Поэтому в кризисной ситуации, в тех процессах, которых мы пребываем, я сегодня абсолютно понимаю, что нельзя размениваться на политические вещи, нам необходимо управлять кризисами, которые у нас сегодня возникли. Аваков в управлении кризисами демонстрирует хороший опыт и хорошие качества", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции на тему "100 дней правительства" в четверг, отвечая на вопрос, при каких условиях он готов внести представление на увольнение Авакова.

Теги: #шмыгаль #аваков
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