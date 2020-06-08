Политика

18:34 08.06.2020

Кулеба и Тиммерманс обсудили привлечение Украины к водородным инициативам ЕС и Европейскому зеленому соглашению

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Кулеба и Тиммерманс обсудили привлечение Украины к водородным инициативам ЕС и Европейскому зеленому соглашению

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Франсом Тиммермансом обсудили участие Украины в реализации Европейском зеленом соглашении и дальнейшую интеграцию Украинского государства в энергетический рынок ЕС.

"Министр заверил в поддержке Украины курса ЕС на достижение климатически нейтральной экономики к 2050 году и отметил, что Европейское зеленое соглашение занимает одно из важных мест в повестке дня правительства", - сообщает в понедельник пресс-служба МИД Украины.

Отдельное внимание стороны уделили возобновляемым источникам энергии, в частности, водороду.

По словам Кулебы, Украина имеет потенциал стать одним из ключевых поставщиков водорода на рынок ЕС, используя мощности украинской газотранспортной системы.

"Интеграция Украины в рынки ЕС необратима и должна в дальнейшем углубляться. В частности, рынок водородной энергетики является одним из особенно перспективных. Украина и ЕС должны говорить не только о том, что актуально здесь и сейчас, но и о стратегической перспективе. Именно таким является участие Украины в будущем водородном рынке ЕС", - заявил украинский министр.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что реализация Европейского зеленого соглашения остается приоритетом несмотря на последствия пандемии коронавируса. По его словам, Брюссель уделяет все больше внимания использованию водородной энергии как одному из действенных способов сделать европейскую экономику климатически нейтральной до 2050 года.

Собеседники договорились активизировать сотрудничество в реализации водородных инициатив ЕС. Тиммерманс приветствовал намерение Украины принять участие в реализации инициативы "2х40 ГВт зеленого водорода для Европейского зеленого соглашения" и Альянсе чистого водорода, и выразил готовность ЕС оказать содействие на этом пути.

Как напомнили в пресс-службе МИД Украины, исполнительный вице-президент ЕК Тиммерманс является профильным членом Европейской Комиссии, ответственным за развитие Европейского "зеленого" курса, который является одним из приоритетов новой Еврокомиссии и имеет целью повысить эффективность работы ЕС в сфере изменения климата. Первая встреча с премьер-министром Украины состоялась в рамках заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 28 января 2020г в Брюсселе.

"2х40 ГВт зеленого водорода для Европейского зеленого соглашения" это инициатива Европейской промышленной ассоциации Hydrogen Europe, обнародованная 15 апреля 2020г. Ее суть заключается в стимулировании массового производства электролизеров и поддержки производства зеленого водорода. Инициатива может рассматриваться как мощный актив для внедрения Европейского зеленого соглашения. В частности, речь идет о возможности размещения в Украине до 40 ГВт мощностей по производству зеленого водорода до 2030 года.

Теги: #ес #кулеба
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