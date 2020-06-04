Политика

13:12 04.06.2020

Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку была разработана до коронавируса – Зеленский

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Программа деятельности Кабмина требует доработки, поскольку была разработана до коронавируса – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что программа деятельности Кабинета министров требует доработки, поскольку она была разработана еще до пандемии коронавируса и не учитывает введение ограничительных мер и потерь экономики.

"Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он (премьер-министр Денис Шмыгаль – ИФ) обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные меры, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить", - сказал он во время общения с журналистами в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский указал, что премьер Шмыгаль сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

Теги: #зеленский #кабмин
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