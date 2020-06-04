Стефанишина настроена на командную работу всех ветвей власти по интеграции Украины в ЕС и НАТО

Интеграция Украины в Европейский Союз и НАТО является командной работой всех ветвей власти, считает новоизбранная вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

"Работа в направлении ЕС и НАТО является командной работой. Невозможно внедрять эти реформы без взаимодействия с парламентом, президентом, правительством, поэтому я считаю, что должность вице-премьер-министра – это должность операционного менеджера этого процесса, который обеспечивает ежедневное достижение больших результатов", - сказала Стефанишина на пленарном заседании в четверг.

Она подчеркнула, что европейская интеграция является естественным процессом для Украины и "важно сделать так, что процесс европейской, евроатлантической интеграции происходил в первую очередь на основе национальных интересов Украины, при условии слаженной работы всех ветвей власти, слаженной работой внутри правительства".