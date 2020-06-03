Политика

15:25 03.06.2020

Ожидать голосования за законопроект о легализации игорного бизнеса на этой неделе не стоит - Арахамия

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Ожидать голосования за законопроект о легализации игорного бизнеса на этой неделе не стоит - Арахамия

Голосования за законопроект №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» во втором чтении не стоит ожидать на этой неделе, заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Нет, потому что его не поставили в повестку дня, поэтому я не думаю, что его стоит ожидать (на этой неделе - ИФ-У). На этой неделе будет один комитет сегодня, потом комитет на следующей неделе, далее должен быть вывод о готовности ко второму чтению и потом голосование через неделю», - сказал Арахамия журналистам в среду.

По словам председателя фракции, применение спецпроцедуры, которая позволит не учитывать отвергнутые комитетом правки, маловероятно.

«Я не думаю, что будет спецпроцедура. Думаю, что будет найден компромисс с авторами правок», - добавил нардеп.

Убеждать депутатов Арахамия, по его словам, намерен путём переговоров.

Ранее нардеп фракции «Голос» Ярослав Железняк заявлял, что к законопроекту №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» поступило 3445 поправок.

Теги: #игорный_бизнес #рада #арахамия
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