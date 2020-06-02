Политика

18:43 02.06.2020

Зеленский считает, что проблему кадрового голода в Украине должно решать высшее образование

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Зеленский считает, что проблему кадрового голода в Украине должно решать высшее образование

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих украинских вузов и обсудил с ними вопросы оптимизации высших учебных заведений, расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты.

Как сообщает пресс-служба президента, участники отметили, что не встречались с главой государства в таком формате с 2005 года, и выразили удовлетворение заинтересованностью вопросами высшего образования. Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк и глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак ("Слуга народа").

Зеленский подчеркнул, что в Украине существует кадровый голод, и эту проблему должно решать высшее образование. "Если мы ничего не будем решать именно с вами, то кадровый голод в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием", - заявил он.

Президент напомнил, что в Украине учится более миллиона студентов, но большая часть из них не хочет оставаться на родине, а из тех, кто остается, многие не работает по полученной специальности.

"Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" - обратился он к участникам встречи.

Депутат Бабак отметил, что задача профильного комитета и парламента в целом – создать законодательные условия для развития системы высшего образования и ее дальнейшей эволюции. По его словам, Верховная Рада уже сделала отдельные шаги по изменениям в системе финансирования университетов, которые будут стимулировать улучшение качества. Теперь в контрактах с ректорами будут появляться показатели эффективности за определенное время и механизмы проверки этих показателей.

"Наши планы до конца 2020 года делятся на две части: тактические планы – это проведение вступительной кампании, и финансовая автономия. У нас есть много планов. Комитет всегда открыт к сотрудничеству", - указал он.

Руководители ведущих вузов отметили важное значение возможностей для развития образования, которые дает новый закон о высшем образовании, привлечения бизнеса к формированию кадров, создания механизмов венчурных фондов, финансирования стартапов, и в целом необходимость законодательных инициатив для преобразования отечественного образования в современное, комфортное и успешное.

Руководители вузов также акцентировали внимание на важности развития научно-исследовательской инфраструктуры, привлечения иностранных студентов, развития сети общежитий.

Теги: #рынок_труда #зеленский
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