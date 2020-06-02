Политика

17:51 02.06.2020

Нардепы просят КС признать не соответствующим Конституции закон о недопущении преследования участников протестов

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Нардепы просят КС признать не соответствующим Конституции закон о недопущении преследования участников протестов

Во вторник, 2 июня, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 № 743-VII.

"Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон таким, что не соответствует Конституции Украины", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой КС во вторник.

Среди 50 подписавшихся нардепов - представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие. Также свои подписи поставили внефракционный Антон Поляков и представитель пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Теги: #протест #конституция #кс
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