Политика

13:36 02.06.2020

Минрегион разработал законопроект о реорганизации органов местной власти после создания новых районов

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Минрегион разработал законопроект о реорганизации органов местной власти после создания новых районов

Министерство развития громад и территории Украины разработало законопроект о реорганизации органов местной власти после создания новых районов.

"Минрегион с привлечением экспертов разработал проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов деятельности и организации органов государственной власти, органов местного самоуправления в связи с созданием (ликвидацией) районов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что по плану реформы до середины июля 2020 года предполагается, что Верховная Рада примет постановление о создании в Украине новых районов. В связи с этим проект закона предлагает урегулировать вопрос назначения выборов старост, правопреемства имущества, прав и обязанностей районных советов ликвидированных районов, завершение полномочий и правопреемства органов местного самоуправления.

Также законопроект предлагает уполномочить Кабинет министров Украины создавать и ликвидировать местные (районные) государственные администрации.

Кроме того, проект закона определяет особенности государственной регистрации в органах местного самоуправления в условиях изменения административно-территориального устройства, а также - особенности наименования административно-территориальных единиц.

Отмечается, что законопроект направлен на согласование всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления и центральных органов исполнительной власти.

Теги: #местная_власть #минрегион
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