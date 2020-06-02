Политика

12:47 02.06.2020

Среди 9 участников собеседования с министром здравоохранения на должность главы НСЗУ - экс-руководитель службы и экс-депутат

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Среди 9 участников собеседования с министром здравоохранения на должность главы НСЗУ - экс-руководитель службы и экс-депутат

Среди девяти участников собеседования с министром здравоохранения на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) экс-глава НСЗУ Олег Петренко и депутат Верховной Рады VIII созыва Константин Ярынич.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НСЗУ, в собеседовании во вторник также примут участие Оксана Сухорукова, Александра Машкевич, Наталия Рябцева, Дмитрий Черниш, Виктория Милютина, Дмитрий Самофалов и Сергей Красюк.

Как сообщалось, по информации министра здравоохранения Максима Степанова, девять из 17 допущенных к собеседованию участников подтвердили участие в собеседовании на должность главы НСЗУ, трое отказались, с просьбой обратились об изменения времени собеседования обратились четыре человека, один не дал никакого ответа.

Собеседование состоится дистанционно в режиме видеоконференции на платформе Zoom.

Новый конкурс был объявлен после заявления министра здравоохранения Максима Степанова о том, что по итогам состоявшегося в начале января конкурса на должность главы НСЗУ победитель не был определен. Перед этим трое финалистов состоявшегося в январе конкурса на должность главы НСЗУ прошли собеседование с министром.

Конкурс на эту должность состоялся в начале января 2020 года. По итогам двух этапов конкурса наибольшее количество баллов набрали и были включены в шорт-лист врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.

Команда НСЗУ призвала президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова содействовать проведению открытого и прозрачного конкурса на главу НСЗУ и не допустить внеконкурсного назначения на эту должность.

В свою очередь в посольстве США в Украине отметили важность того, чтобы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оставалась независимым органом, и о готовности продолжать партнерство с правительством Украины для укрепления независимости таких институтов, как НСЗУ.

Со своей стороны посольство Великобритании заявило о поддержке второго этапа медреформы, независимости НСЗУ и о готовности сотрудничать с правительством Украины, пока выполняются обязательства реформы.

Теги: #нсзу #конкурс #кадры
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