Политика

12:39 02.06.2020

Дата проведения отложенной весенней сессии ПА НАТО будет согласована с ее международным секретариатом

1 мин читать
Дата проведения отложенной весенней сессии ПА НАТО будет согласована с ее международным секретариатом

Верховная Рада внесла изменения в свое постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве, отложив ее на более дальний срок, который будет согласован с международным секретариатом ПА НАТО.

За соответствующее постановление №3529 проголосовал 321 народный депутат.

Как ранее сообщалось, весенняя сессии ПА НАТО должна была пройти 22-25 мая 2020 года в Киеве, но возможности ее провести не было из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в мире.

В постановлении отмечается, что новая дата сессии в Киеве будет определена на переговорах с представителями ПА НАТО.

Теги: #верховная_рада #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:48 02.06.2020
Рада изменила режим работы во вторник и четверг

Рада изменила режим работы во вторник и четверг

10:32 02.06.2020
"Евросолидарность" инициирует создание ВСК в Раде по расследованию ненадлежащего использования средств на противодействие Covid-19

"Евросолидарность" инициирует создание ВСК в Раде по расследованию ненадлежащего использования средств на противодействие Covid-19

09:51 02.06.2020
Рада на заседании во вторник рассмотрит обращение к ООН и парламентским Ассамблеям по осуждению нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа

Рада на заседании во вторник рассмотрит обращение к ООН и парламентским Ассамблеям по осуждению нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа

13:03 01.06.2020
"Голос" будет инициировать сбор подписей в Раде за отставку Авакова - Железняк

"Голос" будет инициировать сбор подписей в Раде за отставку Авакова - Железняк

13:00 01.06.2020
Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

15:17 29.05.2020
Украина рассчитывает на возобновление полноценной поддержки Венгрией Украины в НАТО

Украина рассчитывает на возобновление полноценной поддержки Венгрией Украины в НАТО

13:59 28.05.2020
Комитет по вопросам соцполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о соцзащите населения в период карантина

Комитет по вопросам соцполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о соцзащите населения в период карантина

11:39 28.05.2020
До 30 операторов и фотокорров смогут освещать заседания Рады из ложи прессы - распоряжение

До 30 операторов и фотокорров смогут освещать заседания Рады из ложи прессы - распоряжение

22:15 26.05.2020
Сотрудничество Украины с ЕС направлено на членство в ЕС путем имплементации соглашения об ассоциации до 2025 года – нацпрограмма под эгидой комиссии Украина-НАТО

Сотрудничество Украины с ЕС направлено на членство в ЕС путем имплементации соглашения об ассоциации до 2025 года – нацпрограмма под эгидой комиссии Украина-НАТО

21:26 26.05.2020
На 2020 год запланированы заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав Минобороны и МИД – программа

На 2020 год запланированы заседания комиссии Украина-НАТО на уровне глав Минобороны и МИД – программа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева примут от 4 до 6 кандидатов - Корниенко

"Слуга народа" поддержала назначение нардепа Ткаченко главой Минкульта

В развитии диалога на высшем уровне с Украиной и Грузией нет позитивной динамики - Песков

Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Голосе" отмечают, что главой Винницкой облполиции назначен человек с пророссийскими взглядами и призывают к отставке главы МВД

Среди 9 участников собеседования с министром здравоохранения на должность главы НСЗУ - экс-руководитель службы и экс-депутат

Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии заявила о недопустимости прямого диалога с российскими наемниками на Донбассе – Кулеба

"Евросолидарность" требует увольнения руководства ГБР из-за действий в музее Гончара - Герасимов

Во фракции "Слуга народа" фактически все депутаты недовольны работой МВД, утверждает нардеп Шевченко

Украинская делегация стала первой, которую Германия приняла после карантина – Кулеба

Во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева примут от 4 до 6 кандидатов - Корниенко

Ткаченко об изменениях в языковой закон: Только после профессиональной дискуссии можно будет выходить на конкретику

Пристайко станет послом Украины в Великобритании - Верещук

Путин и Трамп обсудили по телефону саммит G7, Covid-19, нефтяной рынок – Кремль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА