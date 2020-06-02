Дата проведения отложенной весенней сессии ПА НАТО будет согласована с ее международным секретариатом

Верховная Рада внесла изменения в свое постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Киеве, отложив ее на более дальний срок, который будет согласован с международным секретариатом ПА НАТО.

За соответствующее постановление №3529 проголосовал 321 народный депутат.

Как ранее сообщалось, весенняя сессии ПА НАТО должна была пройти 22-25 мая 2020 года в Киеве, но возможности ее провести не было из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 в мире.

В постановлении отмечается, что новая дата сессии в Киеве будет определена на переговорах с представителями ПА НАТО.