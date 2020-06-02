Во фракции "Слуга народа" фактически все депутаты недовольны работой МВД, утверждает нардеп Шевченко
Народный депутат фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко призывает своих коллег по фракции, не довольных работой министра внутренних дел Арсена Авакова, заявить об этом публично и отправить его в отставку.
"Я предлагаю те высказывания, которые говорят люди во фракции между собой, вынести в публичную плоскость. Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции "Слуга народа" фактически все депутаты недовольны работой Министерства внутренних дел… Я считаю, что надо набраться сил, перестать бояться, принять правильное решение и отправить Авакова в отставку", - сказал Шевченко на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.