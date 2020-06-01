Резников выступает за консультации в рамках Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины, сначала – без участия РФ

Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, вице-премьер Алексей Резников считает, что для восстановления территориальной целостности и обеспечения гарантий независимости Украины необходимо вернуться к Будапештскому меморандуму 1994 года и начать проведение соответствующих консультаций, сначала – без участия Российской Федерации, которая нарушила свои обязанности по этому меморандуму агрессией против Украины.

"Возвращение к рамкам Будапештского меморандума было бы шагом в правильном направлении. Одна попытка сделать это уже была сделана. Еще 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете безопасности ООН предложил начать срочные консультации в Будапештском формате. В то время эта инициатива не пошла дальше. Теперь мы должны рассмотреть вопрос о возвращении в "формат Будапешта". Первоначально консультации должны проходить без участия России, поскольку Москва отказалась от своего статуса гаранта в пользу того, чтобы стать оккупационной силой. Однако Будапештский формат впоследствии предоставит возможности для нового взаимодействия с Кремлем", - написал он в своей колонке для Atlantic Council.

По словам Резникова, Украина видит, по крайней мере, два направления, которые обещают значительный прогресс в рамках "Будапешта". "Это включает качественно новый уровень военно-технической поддержки Украины, а также помощь в привлечении государства-агрессора к ответственности", - пояснил он.

Резников предлагает искать способы "превратить небольшие искры доверия в подлинный мирный процесс, основанный на общих интересах, который окажется способным остановить войну, вернуть Украине людей и территории, и помочь России избавиться от статуса мирового изгоя".

"Украина готова начать этот путь, но любой прогресс также будет зависеть от конкретных шагов со стороны тех, кто раньше был гарантами безопасности Украины, прежде чем стать источником недоверия", - написал он в статье.

Вице-премьер Украины считает, что возвращение в формат Будапештского меморандума также может оказаться в определенной степени выгодным для самой России. "Что может быть лучше для Кремля для восстановления доверия международного сообщества, чем устранить первопричину сегодняшней глобальной конфронтации и восстановить нарушенные обещания Будапешта?", - отметил он.

Первый замглавы делегации Украины в ТКГ указал, что Украина не намерена отказываться от Минского формата, поскольку это помогает, по крайней мере, освободить украинских граждан от российских тюрем. "Тем не менее, мы также должны искать дополнительные возможности для восстановления доверия и укрепления международной безопасности. В этом стремлении к устойчивому миру с Путинской Россией все дороги ведут в "Будапешт", - считает он.

Как известно, Меморандум о гарантиях безопасности Украине в связи с присоединением ее к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Согласно документу, Украина отказалась от ядерного статуса взамен на гарантии безопасности от стран-подписантов.