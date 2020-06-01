Политика

16:14 01.06.2020

Главой Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики теперь является Зеленский, заместителем Ермак – указ

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Главой Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики теперь является Зеленский, заместителем Ермак – указ

Главой Национального совета по вопросам антикоррупционной политики будет теперь президент Украины Владимир Зеленский, а его заместителем – руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Это предусмотрено указом президента от 1 июня 2020 года, который вносит изменения в положение о данном органе, утвержденное 14 октября 2014 года, сообщается на официальном сайте главы государства.

Зеленский утвердил состав Национального антикоррупционного совета, в который вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, глава СБУ Иван Баканов, директора НАБУ Артем Сытник, замдиректора ГБР Александр Соколов, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, министр финансов Сергей Марченко, заместители главы Офиса президента Роман Машовец и Андрей Смирнов, замдиректора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Игорь Муратов, глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский, первый замглавы ГФС Сергей Солодченко, внештатный советник главы ОП Игорь Уманский.

По согласию – генеральный прокурор Ирина Венедиктова, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, исполнительный директор "Трансперенси Інтернешнл Украина" Андрей Боровик, президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, глава комитета Верховной Рады по правовой политики Андрей Костин, глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский и замглавы этого комитета Сергей Ионушас, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина и замглавы этого комитета Галина Янченко, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки, директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк

В работе Нацсовета по антикоррупционной политике могут принимать участие по согласию такие международные наблюдатели и консультанты: Дэвид Бернстайн - ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка в Украине, Гарт Виллис - член Офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID), Назар Гром - специалист по законодательному процессу и антикоррупционной политике ПРООН в Украине, Андрей Кухарук - эксперт по антикоррупционным вопросам Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Эка Ткешелашвили - председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI), Лоуренс Хелд - руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие" (SACCI), Стефани Холмс - начальник отдела по правоохранительным вопросам посольства США Украине.

Теги: #зеленский #ермак #коррупция #кадры
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