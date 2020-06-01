Политика

13:20 01.06.2020

Зеленский: День защиты детей – это не только 1 июня, это должен быть каждый день

2 мин читать
Зеленский: День защиты детей – это не только 1 июня, это должен быть каждый день

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что фундаментальным правом каждого ребенка, которое необходимо обеспечивать и защищать, является право на счастливое детство.

"Ведь это – не только о детском образовании и здоровье, безопасности и развитии, досуге и отдыхе. Это и радостные детские глаза. Это детская улыбка. Это приятные воспоминания о лучшем периоде жизни. Будем для наших детей супергероями! И для этого не обязательно требуется умение летать или проходить сквозь стены. Нашей суперсилой могут быть порядочность и честность, уважение и толерантность, добрые слова и хорошие дела. Находите как можно больше времени для детей. Осуществляйте их мечты. Иногда это так просто. Выслушайте их. Иногда это так нужно. Просто крепко обнимите их и скажите: "Я тебя люблю". Иногда это самое важное", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook по случаю Дня защиты детей.

Зеленский отметил, что сегодня есть много детей, лишенных родительской опеки, детей с особыми образовательными потребностями. "Государство должно быть для них источником заботы и опеки. Украина должна быть для них защитником и благодетелем", - подчеркнул он.

Президент отдельно поблагодарил всех, кто работает с детьми: "Это педагоги и социальные работники, детские врачи, правозащитники и психологи, благотворители и меценаты, детские художники, писатели, музыканты, аниматоры и многие другие".

Зеленский убежден, что "День защиты детей – это не только 1 июня". "Это должен быть каждый день нашей жизни. И давайте помнить, что чужих детей не бывает", - отметил он.

Теги: #дети #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:45 01.06.2020
Ермак: более 400 тыс. детей на Донбассе ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине

Ермак: более 400 тыс. детей на Донбассе ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине

13:42 01.06.2020
Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

13:20 01.06.2020
Зеленский утвердил положение о Совете экспертов по энергобезопасности и назначил секретаря СНБО Данилова его главой

Зеленский утвердил положение о Совете экспертов по энергобезопасности и назначил секретаря СНБО Данилова его главой

13:00 01.06.2020
Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

13:21 31.05.2020
Зеленский пожелал Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки

Зеленский пожелал Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки

21:26 30.05.2020
Доход Зеленского и членов его семьи в 2019 году составил 28,6 млн грн, уплачено в бюджет 3,6 млн грн налогов - декларация

Доход Зеленского и членов его семьи в 2019 году составил 28,6 млн грн, уплачено в бюджет 3,6 млн грн налогов - декларация

17:21 30.05.2020
Поездка Зеленского в Оман оплачивалась за счет супруги, по закону такие расходы не декларируются

Поездка Зеленского в Оман оплачивалась за счет супруги, по закону такие расходы не декларируются

17:16 30.05.2020
Семья Зеленского продала права всех 12 предприятий в Украине семье Шефира, президент продал акции Green Family и 4 торговых марок в РФ

Семья Зеленского продала права всех 12 предприятий в Украине семье Шефира, президент продал акции Green Family и 4 торговых марок в РФ

15:07 30.05.2020
В Украине будут обновлять приемные отделения в опорных больницах, новый корпус "Охматдета" откроют в конце июля – совещание у Зеленского

В Украине будут обновлять приемные отделения в опорных больницах, новый корпус "Охматдета" откроют в конце июля – совещание у Зеленского

20:41 29.05.2020
Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

Утверждение Советом директоров МВФ первого транша программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

Кличко вновь подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева в третий раз

Нардепы Ткаченко и Дубинский заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

Кучма о запуске американского корабля Crew Dragon компании SpaceX: Украинская власть должна действовать также для достижения успеха

ПОСЛЕДНЕЕ

Языковой закон должен учитывать позиции всех - Разумков

"Евросолидарность" определится с позицией по законопроекту "О столице Украины – Киеве" после ознакомления его окончательным текстом

Приглашение Авакова на заседание фракции "Слуга народа" не ожидается - Корниенко

Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

"Голос" будет инициировать сбор подписей в Раде за отставку Авакова - Железняк

"Слуга народа" предлагает рассмотреть программу действий правительства в четверг - Корниенко

Глава МИД ФРГ Маас во вторник проведет очную встречу с Кулебой

Собеседования с кандидатами на должность главы НСЗУ пройдут 2 июня

Кличко вновь подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева в третий раз

ЕС призывает США не разрывать отношения с ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА